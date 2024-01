Oroscopo Branko mercoledì 17 Gennaio 2024 | Capricorno agitato

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) L’diper oggi,17Ariete Oggi il consiglio è di fare tutto con calma, senza fretta. Siate razionali e non fatevi strani pensieri, soprattutto nei rapporti con il partner. Continuate a controllare l’alimentazione e a seguire una dieta rigida. Dalla prossima settimana le stelle non saranno più così favorevoli. Toro Questa Luna vi protegge e porta buone notizie. Se ci sono stati problemi legali da affrontare, ora potrebbe arrivare la tanto attesa soluzione. Marte inrenderà l’amore incantevole entro fine mese. Gemelli Avete tanti progetti, ma vi sembra tutto così lontano e difficile da realizzare. Da Carnevale in poi per il vostro segno ci saranno grandi novità. Potete ottenere giustizia e vincere importanti battaglie. Sul lavoro il caos non ...

'Le stelle di', le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 17 gennaio: ARIETE La prima Luna del 2024: nasce un sogno. Inizia un crescendo d'amore, morbida questa Luna per la famiglia, divertente per le amicizie. Psicologicamente siete pronti per le battaglie professional ...