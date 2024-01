Ordine | “Milan? Abbiamo due piani di lettura per i prossimi mesi…”

Milan O (ITALPRESS) – La parola d’ordine “è vittoria. Solo quello. Se vinci lo fai non per fortuna ma per merito. Conta solo vincere. Perchè siamo ... (ildenaro)

"Se vinci lo fai non per fortuna ma per merito. Conta solo vincere" Milan O - La parola d'ordine "è vittoria. Solo quello. Se vinci lo fai non per ... (ilgiornaleditalia)

Franco Ordine , noto giornalista, ha stilato un editoriale in merito alla prestazione del Milan contro l'Atalanta in Coppa Italia (pianetamilan)

Le parole di Ordine su Scaroni e il nome per il post Krunic sono solo alcune delle notizie più importanti di giornata in casa Milan (pianetamilan)

Ma andiamo con. Ovviamente non si può fare finta di niente, poiché l'esonero dell'allenatore ... qualora la Roma avesse subito un'altra sconfitta nella trasferta contro ila San Siro, lo ...... Giovanni detto 'u 'curt', con il quale l'ex attaccante tra le altre di, Inter, Roma e Real ... che sottolinea come i malviventi, con a capo proprio il 52enne già noto alle forze dell', ...Franco Ordine ha fatto il punto su quello che potrebbe essere in ottica futura il Milan. La squadra allenata da Stefano Pioli, non è detto che rimanga tale anche alla fine di questa stagione. L'idea ...Un altro difensore dopo il ritorno di Matteo Gabbia dal Villarreal. Il Milan è al lavoro per rinforzare il reparto difensivo, in quest`ottica attenzione al nome.