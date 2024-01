OPERAI METALMECCANICI – ASSEMBLATORI

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) INSERITO DA: Orienta spa – IL GIORNO: 21/12/2023 SETTORE: PersonaleoSEDE DI LAVORO: Perugia Orienta spa agenzia per il lavoro ricerca per azienda nel settore metalmeccanicoADDETTI AL MONTAGGIO / SALDATORI/ ADDETTI MACCHINE La risorsa deve aver maturato esperienza nel settorre metalmeccanico. le figure saranno inserite in produzione e in base all’esperienza maturata saranno adibite alle mansioni (assemblaggio, saldatura, lavorazione pezzo ecc..) Luogo di lavoro Trestina (CIttà di castello) PG Ottime prospettive di inserimento diretto metalmeccanico assemblaggio meccanico saldatura cnc CANDIDATI PER QUESTO LAVORO » Il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

