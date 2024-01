OneDay Group e quote ai C-level

Evolve la compagine societaria di, a seguito di un'operazione straordinaria di cessione del 40% delle quote sino ad oggi di proprietà del socio co - fondatore Francesco Nazari Fusetti agli altri azionisti. Parte delle ..., il gruppo milanese a cui fanno capo realtà di successo come ScuolaZoo e WeRoad, ha concluso un'operazione straordinaria per la cessione del 40% delle quote del socio co - fondatore ...(Teleborsa) - OneDay Group, il gruppo milanese a cui fanno capo realtà di successo come ScuolaZoo e WeRoad, ha concluso un'operazione straordinaria per la cessione del 40% delle quote del socio co-fon ...Per celebrare l’evento, l’agenzia creativa next-gen parte di OneDay Group ha allestito l’Hard Rock Cafe di Via Dante a Milano con una mostra di cimeli di Alleanza Assicurazioni, esposti in teche ...