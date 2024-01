Omicidio Pamela | la mamma | “Confermare ergastolo per Oseghale | mia battaglia andrà avanti”

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) (Adnkronos) – “Mi aspetto che il 23 gennaio venga confermato l’, ma poi lava”. Alessandra Verni, ladiMastropietro, la 18enne romana allontanatasi Pars di Corridonia (Macerata) e i resti della quale furono ritrovati in due trolley nel gennaio di sei anni fa, aspetta l’udienza di martedì dalla Corte di Cassazione dalla quale dipenderà la conferma o meno dell’per Innocent, già condannato in via definitiva per aver ucciso e fatto a pezzi la ragazza. La Suprema Corte si pronuncerà sulla sola aggravante della violenza sessuale, sulla quale si è svolto un appello bis a Perugia. L’attesa “è pesante”, sottolinea all’Adnkronos ladi: “Fosse per me ...