Omicidio Monte Compatri | fermato il secondo rom Dino Petrov a Treviso | a casa della zia Caccia agli altri complici

... fermato un secondo uomo a Treviso Un altro uomo è stata fermata per l'di Alexandru Ivan , ...gennaio mentre si trovava in un'area di parcheggio vicino al capolinea della metro C Pantano...L'accusa è concorso in. Alex usato come scudo nella sparatoria diCompatri, il giallo del cellulare sparito per 3 giorni di Romina Marceca 16 Gennaio 2024Per i legali del primo uomo fermato con l'accusa di omicidio in concorso, Corum Petrov, 24 anni, è solo questione di ore: i responsabili dell'omicidio e di coloro che hanno preso parte al regolamento ...Roma – C'è un altro fermo per l'omicidio di Alexandru Ivan, il 14enne ucciso a colpi di pistola a Monte Compatri nella notte tra venerdì e sabato scorso. Ad eseguire il provvedimento i carabinieri del ...