Omicidio del 14enne a Monte Compatri | fermato un secondo uomo | era scappato a Treviso

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Un altroè statoper l’di Alexandru Ivan, il ragazzino di 14 anni raggiunto da uno sparo nella notte fra venerdì 12 e sabato 13 gennaio mentre si trovava in un’area di parcheggio vicino al capolinea della metro C Pantano, vicino Roma, e ucciso. Si tratta di Dino Petrov, cugino di Corum, la prima persona fermata lunedì scorso per il delitto. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati lo avrebbero rintracciato con la collaborazione dei colleghi di, dopo che, a seguito di quanto accaduto, aveva cercato rifugio a casa di una zia nel comune veneto. I militari della provincia veneta lo hanno localizzato nell’abitazione della zia e lo hanno raggiunto. Alla vista dei militari non ha opposto resistenza. È stato trasferito nel carcere di ...