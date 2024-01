Omicidio Alexandru Ivan a Monte Compatri | fermata una seconda persona

AGI - C'è un primo fermato per la morte di Alexandru Ivan , il 14enne ucciso nel parcheggio della stazione della metro C di Pantano, vicino Roma, la ... (agi)

C'è un primo passo in avanti nelle indagini per la morte di Alexandru Ivan , il 14enne ucciso a colpi di pistola a Montecompatri, vicino Roma. Un ... (today)

C’è un fermo di polizia tra i cinque sospettati per la morte di Alexandru Ivan, il 14enne ucciso a colpi di pistola nel parcheggio della metro C ... (open.online)

AGI - C'è un altro fermo per l'diIvan , il 14enne ucciso a colpi di pistola a Monte Compatri nella notte tra venerdì e sabato scorso. Ad eseguire il provvedimento i carabinieri del Nucleo Investigativo di ...C'è un altro fermo per l'diIvan, il 14enne ucciso a colpi di pistola a Monte Compatri nella notte tra venerdì e sabato scorso. Ad eseguire il provvedimento i carabinieri del Nucleo Investigativo di ...Per i legali del primo uomo fermato con l'accusa di omicidio in concorso, Corum Petrov, 24 anni, è solo questione di ore: i responsabili dell'omicidio e di coloro che hanno preso ...Una seconda persona è stata fermata per l’omicidio di Alexandru Ivan, il ragazzino di 14 anni ucciso durante la sparatoria a Monte Compatri ...