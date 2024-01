Oltre la soglia di 1 TB con iPhone 16 | le possibili mosse di Apple

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Giungono anche oggi indicazioni molto interessanti sulla potenziale scheda tecnica degli16, in quantopare intenzionata a mandare un chiaro segnale a tutti nel 2024 anche dal punto di vista hardware. Se da un lato i riflettori di oggi sono tutti puntati sui nuovi Samsung Galaxy S24, alla luce di un evento in programma in data odierna alle 19 italiane (seguite tutti i nostri approfondimenti in merito), al contempo non dobbiamo dimenticarci delle indiscrezioni che stanno venendo a galla proprio in questi giorni, a proposito delle intenzioni della mela morsicata. Novità anche per la memoria interna degli16: la nuova possibilemassima Tornando alla scheda tecnica degli16, è possibile integrare quanto riportato nella giornata di ieri per quanto concerne la memoria ...