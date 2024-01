Olimpiadi | chi costruirebbe la pista da bob a Cortina? Primo esame decisivo sul progetto di Salvini

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Siamo arrivati al momento della verità per il bob olimpico. Dovessero riuscire a costruirla, come il ministro Matteoassicura di poter fare, la“Eugenio Monti” didiventerebbe a tutti gli effetti la “leghista” per gli sport di scivolamento. Da quattro anni la vuole fortissimamente il governatore Luca Zaia, contro ogni parere del Comitato Olimpico Internazionale, che ha consigliato l’utilizzo di impianti già esistenti in Europa per i Giochi di Milano-del febbraio 2026. Le “cattedrali nel deserto” non sono più ammesse dalle carte di sostenibilità economica ed ambientale firmate dall’organizzazione non governativa che ha sede a Losanna ed è presieduta dal tedesco Thomas Bach. A fine estate Zaia si è trovato di fronte al baratro di un’asta pubblica e di una procedura ...