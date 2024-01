Olimpia Volley San Salvatore | tre colpi per inseguire la salvezza

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPrende forma il mercato invernale dell’SanTelesino. In queste ore sono giunte nel Sannio due nuove atlete per rimpiazzare gli addii di Evola, Vianello, Foresi e Barbaro. Alla corte di coach Francesco Eliseo si stanno già allenando Gaia Gernone classe 2003, che arriva da esperienze importanti in serie B2, una su tutte con la casacca della Pallavolo Crotone dove ha disputato la finale playoff per salire in serie B1. L’atleta barese va a completare il reparto palleggiatrici. Primo allenamento già effettuato con la società telesina anche per Alessandra Ribechi, classe 2006, di ruolo libero. L’atleta anche se giovanissima ha già avuto esperienze importanti con la Pallavolo Scandicci erò Casal de Pazzi. In arrivo invece nelle prossime ore anche la nuova ...