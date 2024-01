Ogni giorno con Maria | 17 gennaio La Francia è stretta in una terribile morsa | ma interviene la Vergine

Leggi su lalucedimaria

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) In giorni bui della sua storia, lasi appella alla Madre della Speranza, che non indugia si manifesta con prontezza per manifestare di aver accolto le preghiere. Siamo a Pontmain un piccolissimo borgo dei Paesi della Loira, in. Attualmente conta 882 abitanti, al tempo dei fatti forse erano anche dimeno. Laè L'articolo proviene da La Luce di