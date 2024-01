Oggi è il World Pizza Day nel giorno di Sant' Antonio Abate | è ancora il simbolo del cibo italiano

La Coppa del Mondo 2023 -2024 di Biathlon , come di consueto, si è fermata per le festività natalizie e così oggi , giovedì 28 dicembre, si terrà alla ... (oasport)

Questa la posizione della presidente della Commissione europea, Ursula von der Lyen, nel suo intervento pronunciatoal Forum economico mondiale (Economic Forum) in corso a Davos La ...Questa la posizione della presidente della Commissione europea, Ursula von der Lyen, nel suo intervento pronunciatoal Forum economico mondiale (Economic Forum) in corso a Davos Ha anche ...Bruxelles – La Commissione europea presenterà a febbraio le sue idee per una riforma istituzionale dell’Ue in una comunicazione che sarà trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. Di fronte alla ...Immagini e video incredibili arrivano da tutte le parti del mondo, dipinti di panorami mozzafiato, cieli azzurri quasi irreali e distese d'acqua a perdita d'occhio, camere di lusso, colazioni da ...