Offriamo formazione di qualità Sperimentazione 4+2 | la soddisfazione di Valditara

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Sono 171 gli istituti tecnici e professionali, per 193 corsi, che, al termine dell'istruttoria condotta dalla commissione tecnica del Ministero dell'Istruzione e del Merito sulle candidature pervenute, sono stati ammessi alladella nuova istruzione tecnica e professionale. Le scuole, informa una nota del Ministero, hanno presentato, alla luce del progetto nazionale, le loro candidature per la riduzione da 5 a 4 anni del percorso di studi, che consentirà l'accesso poi agli Its (2 anni), in una filiera organica, ma anche all'università o direttamente al mondo del lavoro. Un percorso di studi svolto in base a un programma arricchito sul fronte del rafforzamento delle competenze di base e di quelle specialistiche, che vede in campo un maggior raccordo con il mondo dell'impresa, con la realtà territoriale e con gli stessi Its che offriranno una ...