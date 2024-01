O come me o contro di me | la sindrome sinistra de La terrazza di Scola

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Tutto parte da Mario/Vittorio Gassman, «compagno che non sa stare in compagnia», senatore comunista nell'era del riflusso - ideologico ma pure un po' gastrico - che chiede a che ora è la rivoluzione, e se bisogna venire «già mangiati». Il senatore si muove nervosamente nel film Ladi Ettore, anno 1980, il salotto radical chic delle menti invincibili. E lì, in quell'orticello invalicabile per chi non possiede la tessera del Pci, Mario si rivolge ai suoi commensali, un elegantissimo branco di stereotipi (lo sceneggiatore depresso, la giornalista femminista, il funzionario Rai anoressico...). Ne ascolta i sermoni, ne osserva i soliti gesti arabescati e sbotta: «Non se ne può più del dolente erudito, il quale, si capisce, ce le ha solo lui le idee giuste e però, poverino, lui, egli, egli è afflitto, è impedito da mille meccanismi ostili ...