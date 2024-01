NXT 16 01 2024 Ecco i Wolf Dogs

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento con il report di NXT. Stiamo procedendo diretti verso Vengeance Day e qualche questione è ancora da definire in vista dell’evento. Fra nuovi campioni, nuove alleanze e soprattutto nuovi sfidanti direi di non perdere altro tempo e di immergerci subito nello show. Dusty Rhodes Tag Team Classic 1st Round: Malik Blade & Edris Enofè vs Carmelo Hayes & Trick Williams (3,5 / 5) Match che apre la serata ed è un buonissimo tag team match. Nonostante le recenti vivendo Melo e Trick si intendono ancora molto bene in ring e infatti l’inerzia del match è dalla loro. Nonostante una reazione avversaria alla fine Hayes e Williams si aggiudicano la vittoria. Vincitori: Carmelo Hayes & Trick Williams BACKSTAGE: Fallon Henley dice di essere sicura della sua vittoria. Ci spostiamo poi su Elektra Lopez e Lola ...

