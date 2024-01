Nuovi Samsung Galaxy S24 | caratteristiche | prezzi e offerte lancio

Con i Galaxy S24 presentati questo pomeriggio ,va in all in sull'intelligenza artificiale ed infatti il fulcro della scheda tecnica dei tre ...sarà centrale nell'esperienza d'uso dei...Continuiamo a discutere della presentazione deismartphone Galaxy S24 di, che è ancora in corso. In particolare, in questo nostro approfondimento ci soffermeremo sul comparto software dei tre smartphone della società americana. Come ...(Adnkronos) - Samsung Electronics ha presentato oggi Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ e Galaxy S24, aprendo un mondo di nuove esperienze mobile con Galaxy AI, grazie alla quale la serie Galaxy S inaugura ...Sensore primario da 200 Megapixel, ultragrandangolo, zoom 3X, zoom 5X che sostituisce il 10X ottico dell’S23 Ultra: Samsung dice che l’AI colmerà la differenza. In comune ai tre modelli c’è però ...