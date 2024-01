Nunzia De Girolamo | la Rai chiude Avanti popolo | il programma non riprenderà dopo Sanremo

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Stavolta la decisione della Rai sembra definitiva: ‘!’, il talk show condotto daDesu Rai3, non riaprirà i battentila fine del Festival di. La motivazione addotta dai vertici di viale Mazzini è che i costi delsiano diventati insostenibili rispetto agli ascolti ottenuti fino a questo momento.Leggi anche: “C’è la comunicazione ufficiale”. Pino Insegno eDe, si scopre la decisione definitiva della Rai La puntata andata in onda martedì 16 gennaio, ad esempio, ha collezionato soltanto 473mila spettatori, con uno share dell’2.87%.Deè stata battuta da tutti: ‘Le Iene’ su Italia 1 con il 9.5% (un milione 306mila), ...

Roma - Chiude 'Avanti Popolo!', la trasmissione condotta daDesu RaiTre. Il programma non riprenderà dopo Sanremo. Si tratta di una chiusura anticipata, collegata ai costi, che pure sono stati ridotti nelle ultime puntate, in rapporto agli ...... con Giovanni Floris che oramai surclassa quasi regolarmente Bianca Berlinguer su Rete4 eDesu Rai3. Andava alla verifica della seconda puntata, invece, 'The Floor' su Rai2, la più ...È tempo di chiusura per “Avanti Popolo!”, la trasmissione condotta da Nunzia De Girolamo su RaiTre. Salvo ripensamenti dell’ultima ora, non infrequenti nella gestione attuale della tv pubblica, il pro ...Ha vinto la serata la prima tv di ‘Top Gun-Maverick’ su Canale 5 che ha distanziato la replica de ‘I Fratelli De Filippo’ su Rai1. Ma la sfida più interessante è stata quella tra ‘DiMartedì’ ed il for ...