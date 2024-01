Nubifragi | vento forte e neve a bassa quota in arrivo | ecco dove | previsioni meteo

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) (Adnkronos) – Prima l’Autunno, poi un anticipo di Primavera ed infine il ritorno dell’Inverno conin pianura. Leconfermano 4 giorni di ‘rivoluzione’, di movimenti estremi, di ribaltoni bizzarri e in parte inquietanti. Passeremo, in alcune regioni, da temperature massime oltre i 20 gradi alla possibilità diin pianura. Lorenzo Tedici,rologo del sito www.iL.it, spiega che inizialmente, nelle prossime ore, il tempo sarà prettamente autunnale al Centro-Sud con piogge anche forti sull’Alta Toscana, precipitazioni che non saranno nevose neanche sulle cime più alte degli Appennini; con temperature di 5-6 gradi a 1500 metri, lafonderà dando luogo ad un’equazione pericolosa: acqua dal cielo più acqua fusa della ...

