Nubifragi | vento forte e neve a bassa quota in arrivo | ecco dove | previsioni meteo

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) (Adnkronos) – Prima l’Autunno, poi un anticipo di Primavera ed infine il ritorno dell’Inverno conin pianura. Leconfermano 4 giorni di ‘rivoluzione’, di movimenti estremi, di ribaltoni bizzarri e in parte inquietanti. Passeremo, in alcune regioni, da temperature massime oltre i 20 gradi alla possibilità diin pianura. Lorenzo Tedici,rologo

In arrivo un periodo di estrema altalena termica Prima l’Autunno, poi un anticipo di Primavera ed infine il ritorno dell’Inverno con neve in ... (sbircialanotizia)

Tra incendi boschivi, lunghi periodi di siccità, intense ondate di calore, forti fenomeni temporaleschi,con dissesti, tempeste die non ultime le gravissime alluvioni che hanno messo ...... trombe d'aria, bombe d'acqua, ondate di calore, freddo con gelate improvvise e tempeste di...sono alternati al caldo torrido al quale ha fatto seguito un autunno mite ma con violenti...Toscana, Liguria ed Emilia-Romagna in codice giallo e neve diffusa sulle Alpi mentre al Sud le temperature sono in aumento. «Saranno giorni di rivoluzione meteo» ...Prima l’Autunno, poi un anticipo di Primavera ed infine il ritorno dell’Inverno con neve in pianura. Le previsioni meteo confermano 4 giorni di ‘rivoluzione’, di movimenti estremi, di ribaltoni ...