‘Noyu Girl’ di Haro Aso | un esclusivo cofanetto da collezione

Leggi su funweek

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Il 24 gennaio sarà finalmente possibile acquistare Noyu Girl diAso, in undaedito da J-POP Manga. La nuova mini serie conta tre volumi ed è appunto firmata daAso, creatore di Alice in Borderland e Zombie 100, con i disegni di Shiro Yoshida. Cosa c’è di più rilassante di immergersi nelle sorgenti termali più belle e incontaminate del Giappone? Quando le acque termali sono totalmente naturali e non legate a una struttura costruita dall’uomo il termine giapponese per indicarle è noyu e scovarle nei luoghi impervi in cui sono nascoste richiede determinazione e passione. Oltre a una preparazione atletica non indifferente. Hibari Otaka è alla ricerca costante di queste sorgenti ed è disposta a sperimentare qualsiasi sport estremo pur di raggiungerle! Non esiste ...