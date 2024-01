Novoli | fòcara | è stata la notte del più grande falò del Mediterraneo Sant' Antonio abate

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Èladella, come accade da oltre tre secoli perpatrono del paese salentino, ha vissuto ilpiù imponente delfatto da decine di migliaia di fascine di legno. Il cono che ne è stato composto, alto più di venti metri e con un tunnel alla base, ha preso fuoco al culmine di una festa di piazza iniziata ieri sera. (immagine: tratta da video diPirulli) L'articolo, èladel piùdel ...

Il più imponente falò del Mediterraneo, da oltre tre secoli. Ladi, costruita con fascine dai tralci del vigneti del territorio, è alta più di venti metri e brucerà per l'intera prossima notte. La notte di Sant'Antonio abate.Ogni anno, in occasione della festa di Sant'Antonio Abate a, si assiste ad uno dei riti più ... Laè diventata uno degli eventi più attesi in Salento: c'è chi la definisce "La Notte della ...