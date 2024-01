Nordio | “L’intero sistema di reati contro la Pubblica amministrazione è obsoleto” E sul trojan dice | “Nuovo barbaro medioevo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Come si fa migliorare la posizione dell’Italia nelle classifiche sulla corruzione? Varando una stretta suila? No. È molto più meglio chiedere di cambiare i criteri con i quali vengono stilate quelle classifiche. Cosìdi aver fatto Carlo. Mentre al Senato la commissione Giustizia ha terminato l’esame degli emendamenti al ddl che porta il nome del ministro, alla Camera il guardasigilli ha alzato il tiro, anticipando già le sue prossime mosse. È un vero e proprio accerchiamento quello portato avanti dal governo di Giorgia Meloni sui temi della giustizia. “Italia in fondo alle classifiche sulla corruzione? Cambiamo i criteri” – Durante un intervento lungo un’ora e mezza, l’inquilino di via Arenula ha spiegato ai parlamentari che riguardo ...