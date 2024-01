“Non è vero niente” Cortellesi viene sbugiardata dalle nonne

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Paolaè sicuramente tra i personaggi del momento. La sua opera prima “C’è ancora domani” ha riscosso un successo incredibile, sbancando il botteghino e raccogliendo grandi elogi da parte della stampa (marchette comprese, ma è la normalità). Come spesso accade, l’artista è letteralmente ovunque tra piccolo schermo e giornali, tanto da inaugurare l’anno accademico dell’università Luiss Guido Carli. Del suo monologo sulle fiabe sessiste se n’è parlato parecchio, ma c’è un punto del suo discorso che ha fatto storcere il naso: l’immarcescibile patriarcato. Sì, perché nel corso del suo intervento laha parlato delle difficoltà incontrate delle donne, specialmente in passato: “La donna è isolata, allontanata da famiglia e amici, costantemente vessata, rapporti sessuali non consensuali, non è indipendentemente economicamente”. Secondo ...