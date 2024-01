Noleggio furgoni senza carta di credito

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Si vuole noleggiare un furgonecomprarlo? Probabilmente qualcheduno avrà tentato di far capire quanto sia conveniente tale opzione quando il proprio furgone obsoleto ha smesso di funzionare e si è iniziato a pensare di cambiarlo con uno più recente. Questo risulta un pensiero parecchio allettante specialmente sotto l’aspetto finanziario, per il fatto che i benefici del risparmio si notano fin da subito. Acquistare un furgone vorrebbe dire, quasi sempre, essere costretti ad accendere un prestito, o in ogni modo impiegare una somma cospicua di denaro, non tenendo conto di quei costi che non hanno nulla a che vedere con l’acquisizione, che però si dovranno affrontare ugualmente. Qualora si noleggi un furgone non bisogna spendere del denaro per l’assicurazione, il bollo o qualsiasi altro genere di prestazione, come ad esempio la riparazione di un danno effettivo o ...