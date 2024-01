No | non mi è piaciuto fango contro i Ricchi e Poveri | si scatena Fiorello | parole pesanti

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) "Ho letto diversi commenti suiche non mi sono piaciuti, ci vuole rispetto per chi ha fatto la storia della musica italiana":lo ha detto a Viva Rai 2, riferendosi alle stroncature ricevute dal gruppo in queste ore. Nei giorni scorsi, infatti, i giornalisti hanno avuto come al solito la possibilità di ascoltare in anteprima i brani del prossimo festival di Sanremo. E in molti, tra i cronisti, non hanno risparmiato critiche ai. Il duo porterà sul palco dell'Ariston una canzone dal titolo "Ma non tutta la vita". "La quota Lol di questa edizione - si legge per esempio sul Corriere della Sera -. C'è la voglia di un sabato sera di baldoria, c'è la cassa dritta della dance, ma l'anagrafe fa scolare il tutto". Mentre il Sole24Ore sentenzia: "Nei ...