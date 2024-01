No all’Autonomia differenziata | Napoli avvisa il governo

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Nella piazza del Plebiscito risorgimentale, che decretò l’annessione del Regno delle Due Sicilie a quello d’Italia, centinaia di cittadini hanno detto no “a chi vuole celebrare il funerale del Sud e del Paese”. Tra loro molti esponenti dei principali partiti d’opposizione e donne e uomini dei movimenti meridionalisti. Il loro è stato un coro unanime, declinato nella più grande piazza ditra slogan e dichiarazioni, per ribadire un “no” perentorio alla riforma dell’Autonomiafirmata dal ministro Roberto Calderoli e bandiera della Lega da sventolare già alla prossima stagione elettorale. All’appuntamento napoletano, voluto e organizzato dal Comitato contro l’autonomia, in concomitanza con la discussione sulla riforma avviata in Senato, c’erano le sigle sindacali regionali di Uil, Cgil, Usb e Cobas, la ...