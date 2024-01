No Activity | Luca Zingaretti è contento che il maschio venga messo in discussione

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) "È giusto che il maschile sia statoun po' in crisi, come valori, come figura": intervista ae Alessandro Tiberi, protagonisti della serie No, in cui interpretano due poliziotti non esattamente efficienti. Su Prime Video. Due agenti sono appostati dentro una volante al porto. Sono lì per controllare che non ci sia attività criminale. A un certo punto però, nel silenzio totale, parte la canzone Nell'aria di Marcella Bella. L'ha messa il più maturo della coppia, Marcello, sotto gli occhi (e sopratutto le orecchie) incredule di Achille. Sono i protagonisti di No- Niente da segnalare, interpretati dagli attorie Alessandro Tiberi. Su Prime Video dal 18 gennaio, No- Niente da segnalare adatta ...