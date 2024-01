‘No Activity’ | Luca Zingaretti e Alessandro Tiberi | «Tutto bello | tranne la macchina»

Leggi su funweek

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Arriverà su Prime Video dal 18 gennaio la nuova serie comedy Original italiana in sei episodi No Activity – Niente da segnalare. Nel cast, Rocco Papaleo, Carla Signoris, Emanuela Fanelli, Fabio Balsamo e. La storia segue due criminali in attesa di un carico importante, due poliziotti in appostamento pronti a far scattare il blitz, due operatrici della centrale pronte a inviare i rinforzi. Ma il carico?non arriva e tutti sono?costretti ad un’attesa estenuante e a trovare un modo per ammazzare il tempo. «Marcello è un personaggio sull’orlo di una crisi di nervi, che sta affrontando un passaggio difficile. – ci racconta– È in crisi con la moglie e non sa perché. Ha una capacità di lettura di ciò che gli succede intorno limitata, ...