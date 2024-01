Niscemi | liberati dodici cani in ipotermia e malnutriti per allenarli a caccia

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Pubblicato il 17 Gennaio, 2024denutriti e afflitti dasono stati rinvenuti adai membri della Squadra mobile della Questura di Caltanissetta durante ispezioni condotte in collaborazione con veterinari dell’Asp. Tali verifiche sono state effettuate all’interno di una struttura abusiva nell’ambito di un’operazione volta a contrastare le attività illecite legate alle corse e ai combattimenti clandestini. Il proprietario dei locali è stato denunciato per maltrattamento di animali. Nonostante l’uomo avesse rifiutato qualsiasi coinvolgimento, le chiavi del locale sono state scoperte nel suo veicolo. Durante un’operazione congiunta tra la polizia e veterinari dell’Asp, sono stati rinvenuti tre meticci, di cui due di notevoli dimensioni e uno di piccola taglia, tutti legati a catena e ...

I cani sono stati subito liberati dai poliziotti, sfamati e trasferiti presso il Commissariato di P. S. di Niscemi da una ditta specializzata in recupero di animali. I veterinari si prenderanno cura di loro. La Polizia di Stato ha svolto una mirata attività di contrasto alla prevenzione e repressione delle corse clandestine di cavalli e combattimento tra cani.