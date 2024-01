Niente Premier | per gli inglesi Mourinho va in Usa o Portogallo

Gian Marco Centinaio in un’intervista a ‘La Verità’ si sofferma sul Premierato e chiede agli alleati di non forzare i tempi sull’approvazione. Il ... (notizie)

Se un ritorno inLeague appare improbabile almeno quanto la panchina di un qualsiasi top club europeo, la stampa inglese sfoglia la margherita per intravedere il futuro professionale di Josè Mourinho, ...La posizione politica di Budapest Ilungherese al momento non ha risposto. Ma in molti, tra i corridoi della diplomazia Ue, sono convinti che lo farà a breve. E riprenderà le accuse mosse già ...Direttamente dalla Costa d'Avorio - dove in queste settimane si sta giocando la Coppa d'Africa con la sua Nigeria - torna a parlare Victor Osimhen, l'attaccante del Napoli già ...Se un ritorno in Premier League appare improbabile almeno quanto la panchina di un qualsiasi top club europeo, la stampa inglese sfoglia la margherita per intravedere il futuro professionale di Josè M ...