Niente bombe su Odessa | città di sole donne in attesa degli uomini al fronte

(Di mercoledì 17 gennaio 2024), 16 gennaio. C’è una singolare sproporzione fra l’attenzione e lo spazio riservati alla “stanchezza”alleati dell’Ucraina e la distrazione sulla stanchezza dell’Ucraina stessa. Che è naturalmente incomparabile. E’ anche difficile capirla, benchésia così splendidamente umano come la capacità di immaginare. Un mio amico, uno che del resto ha frequentato da volontario l’Ucraina, mi scrive: “Tu, che sei sotto le”. Io non sono affatto “sotto le” (spero di non essere ridicolmente smentito, la sirena suona, ma ormai si avvertirebbe qualcosa di insolito e di quasi allarmante se la sirena non si facesse sentire)., ogni tanto anche il suo centro – perfino la cattedrale ortodossa – più spesso il porto e i magazzini del grano, è presa di mira, ma di rado. Se ...

Leggi Anche Gaza, così i giornalisti lavorano (e muoiono) sotto le: 'Abbiamo gilet ed elmetti, maci salva'. L'appello: 'Israele li protegga' Su Facebook, il sindacato dei giornalisti ...Bambini feriti e dilaniati dalle, bambini uccisi, bambini spaventati e traumatizzati, bambini ... Di fronte a quello che sta accadendo potremo mai fare finta diE' la nostra umanità, ci ...“Tengo in chiaro che io non so niente di Firenze, poi quello che dicono i collaboratori se la vedono loro, io non so niente anche perché non c’è mai stata in una mia condanna nessun riscontro oggettiv ...Attenzione ai tassi. A quanto pare non scenderanno nemmeno nel 2024. E tutto ciò, come vi abbiamo raccontato in queste settimane, potrebbe avere ulteriori conseguenze sulle rate dei mutui a tasso vari ...