Nicole Kidman | “Ho mentito sull’altezza ai provini | a inizio carriera”

(Di mercoledì 17 gennaio 2024), la famosa diva australiana che da anni incanta il panorama cinematografico, ha rivelato di aversulla sua altezza all’della sua. Alta circa 1,80 metri, la star di The Hours, in un’intervista a Radio Times, ha ammesso di aversulla sua reale statura, dichiarando di essere alta 1, 79 e mezzo per ottenere un lavoro. Fa sorridere che nel mentire, l’attrice si sia tolta mezzo millimetro, ma evidentemente 1,79 e mezzo suona in maniera diversa da 1,80. L’attrice, che vedremo prossimamente sia nella serie di Amazon Prime Expats, che debutterà alla fine di questo mese sia nel reboot di Nosferatu, ha raccontato alcuni espedienti legati alla sua altezza: “Mi è stato detto, ‘Non avrai una. Sei troppo alta” La gente diceva, ...

