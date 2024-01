Nicholas Alexander Chavez e Cooper Koch | i protagonisti della nuova serie di Ryan Murphy

Leggi su biccy

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)dopo il successo di Jeffrey Dahmer racconterà per Netflix anche la storia Lyle e Erik Menéndez con la prossima stagione di Monster. A interpretare i due fratelli che nel 1989 uccisero i genitori sono. La prima stagione di Monster è diventata una delleNetflix più viste di sempre con 1 miliardo di ore guardate in soli 60 giorni. La stagione di Netflix Monsters: The Lyle and Erik Menéndez Story parlerà come da titolo di Lyle Menéndez e Erik Menéndez, due ergastolani americani che sono finiti dietro le sbarre per aver ucciso i genitori nel 1989. Un caso che ha tenuto incollati gli americani davanti la tv per anni, dato che prima i due fratelli negarono di averli uccisi e poi confessarono, parlando ...