Ngonge al Napoli | giovedì le visite mediche

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Ilha acquistato Cyril, attaccante belga del Verona. Il club partenopeo ha fissato leper l’ex Hellas. Ilha chiuso l’acquisto di Cyril, giovane talento del Verona. Il giocatore arriverà domani a Roma per sottoporsi ai test fisici e firmare il contratto. Ilha battuto la concorrenza della Fiorentina e ha assicurato le prestazioni di Cyril, attaccante belga del Verona. Lo ha annunciato il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, che ha svelato i dettagli dell’operazione. Ilpagherà al Verona 20 milioni di euro più bonus per il giocatore classe 2000, che domani raggiungerà la clinica Villa Stuart a Roma per ledi rito. Dopo aver ...

Calciomercato Napoli , tutto fatto per Ngonge dal Verona : accordo raggiunto, visite mediche in programma. Il Napoli piazza un altro importante ... (napolipiu)

Ore calde, o meglio bollenti in casa Napoli , che dopo Traorè: nelle ultime ore ha chiuso per Cyril Ngonge del Verona. L’accellerata al calciomercato ... (spazionapoli)

Calciomercato. E' fatta per l'arrivo di Cyrilal: l'attaccante belga del Verona è ormai prossimo a vestire la maglia azzurra. Come confermato da Gianluca Di Marzio , esperto di mercato di Sky Sport , domanieffettuerà le ...Ilha già ufficializzato l'acquisto di Mazzocchi e presto renderà noti altri due acquisti: Hamed Traorè e Cyril. 'Bisogna rimettere ilsui binari. Andava resettato tutto dopo lo ...Dopo Traoré dal Bournemouth, il Napoli ha trovato l'accordo anche con il Verona per Cyril Ngonge. Intesa trovata nella notte di martedì tra le due società per la cifra di 20 milioni più bonus e adesso ..."Abbiamo dimostrato, dal 2004 ad oggi, che a Napoli si puo' essere vincenti e vogliamo tornare ad esserlo prima possibile". Lo ha detto a ...