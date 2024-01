Ngonge | 11 gol in un campionato e mezzo | decisivo per la salvezza del Verona Corrmezz

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 17 gennaio 2024), 11 gol in unper ladel. Lo scrive il Corriere delgiorno con Ciro Troise. Il Napoli non si è fermato sul mercato, ha metabolizzato che Lindstrom, come alternativa a Politano sulla corsia destra non ha mai convinto né con Mazzarri né con Garcia: è un trequartista da strappo, ripartenza, non un esterno in una squadra che domina il campo con il palleggio. Nasce con queste considerazioni tattiche l’idea, ala offensiva delche nel corso di questa stagione ha realizzato sei gol (a segno anche sabato contro l’Empoli) e due assist. Sogliano scoprì il suo talento nelle fila del Groningen puntandoci un anno fa, in unha ...