Navigli | stupro di gruppo con filmato | prima condanna

Quella sera di marzo in un locale suila sua vita è cambiata, forse per sempre. Aveva bevuto tantissimo: di 36 "shottini" lei ne aveva trangugiati tre, a cui aveva aggiunto alcuni cocktail e delle birre. I tre uomini che erano in ...È arrivata la prima condanna per l'episodio della violenza sessuale di gruppo ai danni di una manager di 32 anni a Milano, dopo una serata trascorsa in un locale in zona, per il quale sono accusati tre giovani tra i 23 e i 27 anni, tra cui due titolari del locale. Uno dei tre è stato condannato a 3 anni e 7 mesi di reclusione dal gup Sofia Fioretta, che ha ...Tre anni e sette mesi a uno dei tre uomini che abusarono della manager. Rinviati a giudizio gli altri due ristoratori ...I fatti risalgono al marzo scorso, ma le condanne arrivano adesso. 3 anni e 7 mesi per un giovane. La vicenda, tuttavia, non è ancora chiusa.