Napoli | ufficiale Traorè | prestito con diritto di riscatto

Non solo nuovi acquisti per il Napoli , ma è anche tempo di cessioni: la società partenopea ufficializza l’uscita di un giocatore. Il Napoli è ... ()

Ora, ilper rinascere., affondo per Traore. Samardzic, sempre più Juve Serie A Vlahovic, Lautaro o Leao: chi è il più pagato in A Gli ingaggi di tutte le squadre 23/11/2023 alle 08:28 ...Alessandro Zanoli passa ufficialmente alla Salernitana. A darne notizia è ilattraverso una nota: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie"Il riscaldamento non è mai stato così caldo! Scopri la nuovissima collezione pre-partita sul Webstore SSCN, sullo Store eBay, nei Negozi Ufficiali e presso i rivenditori autorizzati", scrive la SSC N ...Arrivato a Salerno in mattinata e svolte le visite mediche di rito, Toma Basic ha firmato il nuovo contratto che lo legherà alla Salernitana, in prestito secco, fino al termine della stagione. A dare ...