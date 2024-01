Napoli | UFFICIALE Traoré | depositato il contratto

Il Napoli è alla ricerca di un colpo in difesa per provare a svoltare la stagione. Gli azzurri presentano la prima offerta ufficiale . Il Napoli ... (spazionapoli)

Arriva a sorpresa l’ Annuncio ufficiale da parte del Napoli , in grado di scaturire qualche polemica via social. Le ultime notizie sugli ... (spazionapoli)

La SSC Napoli ha reso nota la lista dei convocati azzurri per la partecipazione alla EA Sports FC Supercup . Il Napoli è partito per Riyadh, … ... (forzazzurri)

È partita ufficialmente la vendita dei biglietti per assistere alla sfida di campionato tra Napoli e Verona. La SSC Napoli ha fatto sapere che sono ... (forzazzurri)

Ultime news Calciomercato Napoli , nuovo rinforzo per Mazzarri: arrivata l’ufficialità del trasferimento di Junior Traoré Il Napoli può finalmente ... (spazionapoli)

Udinese - Milan (sabato 20 gennaio, ore 20.45) Arbitro: Maresca di. Assistenti : Di Iorio - Scatragli. IV: Baroni. VAR: Abisso. AVAR: Irrati. Frosinone - Cagliari (domenica 21 ...La Lega Serie A ha ufficializzato il passaggio di Hamed Junior Traorè dal Bournemouth al: il contratto è stato depositato in Lega. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieHamed Junior Traorè è un nuovo calciatore del Napoli. La notizia era nell`aria già da tempo, anche grazie al superamento delle visite mediche effettuate nella.Il Napoli accoglie Hamed Junior Traoré. Il centrocampista è un nuovo giocatore del club azzurro. Il contratto dell'ex Sassuolo è stato depositato poco fa in Lega. Si resta in attesa del comunicato ...