Napoli su Theate e Perez | ma ADL ha un sogno ancora più audace

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) De Laurentiis attivissimo sul mercato in Arabia Saudita:alla caccia della Champions League. Il presidente del, Aurelio De Laurentiis, non conosce soste: mentre è in Arabia Saudita con la squadra per la sfida di Supercoppa, è al contempo al lavoro frenetico per rafforzare l’organico a disposizione di mister Walter Mazzarri. L’obiettivo primario è chiaro e ambizioso – la conquista della Champions League. La situazione sul mercato delle ultime ore è al centro dell’attenzione, con due nomi che fanno sognare i tifosi partenopei:del Rennes edell’Udinese. Il difensore centrale belga, già noto per la sua esperienza al Bologna, è in cima alla lista delle priorità, affiancato dal centrocampista, pronto a dare il suo contributo all’ambizioso progetto ...