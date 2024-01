Napoli | spari alle Case Nuove | giovane gambizzato e donna ferita per errore

È stata salvata in extremis. Grazie a un lavoro diplomatico in Italia e in Messico . La ragazza era in pericolo, è stata scortata via dal quartiere ... (ilmattino)

È stata salvata in extremis. Grazie a un lavoro diplomatico in Italia e in Messico . La ragazza era in pericolo, è stata scortata via dal quartiere ... (ilmattino)

Durante una pattuglia in località Ceppa, i militari hanno sentito chiaramente due. In zona, non lontano dal luogo dove sembravano arrivare le esplosioni, un'utilitaria parcheggiata. Sul sedile ...Angela aveva 3 anni, il 10 agosto del 1996 era in gita sul Monte Faito, vicino, con i genitori. Giocava con altri bimbi. La coppia raccontò di averla persa di vista all'improvviso e da allora ...Sparatoria a Napoli in via Toscano ad angolo con corso Arnaldo Lucci nella zona conosciuta come Case nuove dove sono stati esplosi diversi colpi d'arma da fuoco. Secondo i primi accertamenti della ...Un giovane e una donna sono rimasti feriti questa sera sul corso Lucci, nel centro di Napoli, a pochi passi dalla stazione centrale di piazza Garibaldi. Sul posto carabinieri e Polizia di Stato.