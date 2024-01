Napoli | Simeone | 'Tripletta Fiorentina? Niente a che vedere con lo scudetto! Ritiro sempre brutto | non abbiamo parlato con De Laurentiis'

Di fianco a mister Mazzarri, direttamente da Riyadh, è intervenuto in conferenza stampa anche Giovanni Simeone , grande ex della gara: le sue ... (spazionapoli)

Notizie calcio . Giovanni, centravanti del, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro la Fiorentina.conferenza Supercoppa Queste le parole diin ...Quanto alla formazione , Mazzarri non scende nei particolari, spiegando solo che Giovanni, ... Quella di Mazzarri sarà la seconda Supercoppa Italiana coldopo quella del 2012 , quando la ...Senza Osimhen impegnato in Coppa d’Africa, il Napoli si affida a Giovanni Simeone per scardinare la difesa viola: la rete del Cholito si gioca a 3,50. Fondamentale sarà anche la partita di Khvicha ...L'attaccante del Napoli Giovanni Simeone è intervenuto alla Tv ufficiale della Lega Serie A: "Cerco di essere una persona semplice, voglio trasmettere ai miei compagni la passione per il calcio, senza ...