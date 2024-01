Napoli | Simeone | “Dobbiamo ritrovare umiltà | il ritiro è stato duro ma abbiamo capito che siamo tutti sulla stessa barca”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Stiamo vivendo un periodo difficile, domani affrontiamo la Fiorentina che gioca bene, sta bene in classifica e noi dovremo cercare di avere in campo tantae spirito di squadra, che sono aspetti importanti”. Lo ha detto il centravanti delGiovannialla vigilia della semifinale di Supercoppa contro la Fiorentina. “avere in campo la capacità – ha detto – di togliere loro la possibilità di tenere pallone, la Fiorentina sa gestire il pallone ma proviamo di avere più possesso. Ma ora penprima di tutto a noi stessi in questo momento. Poi in campo cerchiamo di fare il meglio. Veniamo da unin cuistati rinchiusi e che ha aspetti brutti, ma parlare con i compagni è una buona situazione per tornare a ...