Napoli | Ornella uccisa mentre dormiva | confermato ergastolo per il marito

(Adnkronos) – Confermata la condanna all' ergastolo per Pinotto Iacomino, l'uomo che il 13 marzo 2021 uccise la sua ex Ornella Pinto davanti al figlio ... (periodicodaily)

Confermata la condanna all'ergastolo per Pinotto Iacomino, l'uomo che il 13 marzo 2021 uccise la sua ex Ornella Pinto davanti al figlio di 3 anni. La Corte d'Assise d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado del maggio 2022, stabilendo una provvisionale in favore della sorella Stefania, che il 3 marzo 2021 uccise con 13 coltellate la sua ex compagna, l'insegnante Ornella Pinto, nell'abitazione del quartiere Arenaccia di Napoli che avevano condiviso e dove la donna viveva con il