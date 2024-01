Napoli | non solo Traore e Ngonge | altri due colpi annunciati da De Laurentiis

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Ilè reduce dalla vittoria di sofferenza in Serie A contro la Salernitana e si prepara a scendere in campo per la semifinale di Supercoppa italiana contro la Fiorentina. Il presidente Aurelio Deha mandato un chiaro messaggio alla vigilia della partita contro i viola. “Abbiamo dimostrato, dal 2004 ad oggi, che asi può essere vincenti e vogliamo tornare ad esserlo prima possibile. Bisogna rimettere ilsui binari. Andava resettato tutto dopo lo Scudetto e ora lo stiamo facendo anche scegliendo sul mercato giocatori adatti al momento ma anche al futuro”: sono le dichiarazioni del numero uno azzurro ai microfoni dei giornalisti da Riad.

Ruud Krol è intervenuto in un'intervista ai microfoni di Violanews in vista della semifinale di Supercoppa fra Napoli e Fiorentina :... (calciomercato)

... il Milanmolla la presa per regalare un difensore a Stefano Pioli in questo mercato di gennaio. Calciomercato, Milan - Bongiorno e l'offerta del: no di Urbano Cairo Il Milan però deve ...Questosarebbe successo ao Palermo dovec'eravamo. I contisi fanno adesso ma si fanno entro la fine dell'anno ", e ancora: "La statistica ci dice che i clienti che passano a un ...Scrittore, il suo primo romanzo: 'Baciami prima di andare'. Il presidente del Calcio Napoli dall’Arabia annuncia ancora colpi di un mercato che non si fermerà a Mazzocchi, Traorè e Ngonge, e parla ...Il progetto celebra il suo decimo anniversario e non è un caso che si concluda proprio nella regione di uno dei musicisti che ha significato molto nella sua crescita professionale. “Parlo di Fausto ...