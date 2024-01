Napoli | Mazzarri | «Non penso al mercato | la scelta su Zielinski…»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Le parole di Walter, allenatore del, nella conferenza stampa in vista della semifinale di Supercoppa contro la Fiorentina Walterha parlato in conferenza stampa in vista di-Fiorentina, semifinale di Supercoppa.– «Ilnon incide,solo a domani e se andrà bene a quella dopo. Sono abituato così da sempre, cerco anche di inculcare questa mentalità ai ragazzi. Venivamo da un momento in cui giocavamo bene, ma non siamo riusciti a raccogliere quanto meritato e quindi avevamo un po’ perso la fiducia, credo che questa vittoria ci abbia fatto bene». FINALE 2012 VS JUVE – «Ora che me lo fate ricordare… Non mi piace parlare del passato, ma fu una finale particolare, mettiamola così. Guardiamo avanti, questa è una ...