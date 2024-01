Napoli | Mazzarri chiama Claudio Nitti | ritorna in azzurro dopo dieci anni

... perentorio e deciso, per sbaragliare la concorrenza e dare aun'arma in più per il tridente . Aurelio De Laurentiis ha messo a segno un altro colpo per il suo, chiudendo l'arrivo di ...Alla vigilia di- Fiorentina, prima semifinale di Supercoppa ecco gli orari degli appuntamenti di oggi. Alle ... conferenza stampa dell'allenatore azzurro Walteraccompagnato da Giovanni ...Non si ferma la ricerca di un centrocampista centrale da parte del Napoli che nelle scorse settimane ha seguito da vicino Lazar Samardzic. Il centrocampista, però, si è avvicinato alla Juventus e così ...Walter Mazzarri parlerà in conferenza stampa alla vigilia della gara di Supercoppa Italiana Napoli-Fiorentina. In occasione delle due gare di Semifinale della EA SPORTS FC Supercup 2023/2024 ci ...