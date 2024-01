Napoli-Fiorentina | Italiano | “Obiettivo finale | siamo cresciuti e vogliamo vincere un trofeo”

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) “Le partite secche vanno giocate in modo diverso dal campionato. Quelle due finali qualcosa ci hanno lasciato, ma non dobbiamo sempre star lì a pensarci. Dobbiamo essere orgogliosi di continuare a essere dentro competizioni importanti, arrivare dove io credo meriti la, giocarsi sempre qualcosa di importante, quando ci si presenta in queste competizioni l’orgoglio deve essere massimale. Ogni partita ha la sua storia.arrivati nelle due finali dopo un gran percorso. Abbiamo affrontato Inter e West Ham che stanno facendo grandi cose. Sotto l’aspetto difensivo si viene chiamati in causa perché affronti squadre di grandissimo livello. Secondo me è cresciuta l’attenzione, ci sono ormai conoscenze consolidate. Oltre al fatto tattico c’è una crescita individuale”. Lo ha detto l’allenatore della, Vincenzo ...

Di fianco a mister Mazzarri, direttamente da Riyadh, è intervenuto in conferenza stampa anche Giovanni Simeone , grande ex della gara: le sue ... (spazionapoli)

Vincenzo Italiano , allenatore della Fiorentina , ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Napoli . Queste le sue parole: Lo ... ()

... in conferenza stampa in vista della sfida di Supercoppa con ilNikola Milenkovic ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida dellacontro ilnella prima semifinale di ...Lo ha detto il centravanti delGiovanni Simeone alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro la. "Dobbiamo avere in campo la capacità - ha detto - di togliere loro la ...È tempo di Supercoppa Italiana. Presto sarà il giorno della prima semifinale tra Napoli e Fiorentina: la vincente sfiderà una tra Inter e Lazio. Per presentare la gara contro i partenopei, e per ...A contendersela saranno Napoli, Fiorentina, Inter e Lazio. Si parte con il match tra i campioni d’Italia e i viola, finalisti nell’ultima Coppa Italia: su Snai, quella di giovedì è la semifinale più ...