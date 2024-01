Napoli | femminicidio Ornella Pinto | confermato ergastolo per l’ex compagno

(Di mercoledì 17 gennaio 2024), 17 gen. – (Adnkronos) – Confermata la condanna all’per Pinotto Iacomino, l’uomo che il 13 marzo 2021 uccise la sua exdavanti al figlio di 3 anni. La Corte d’Assise d’Appello dihala sentenza di primo grado del maggio 2022, stabilendo una provvisionale in favore della sorella Stefania, tutrice del bimbo, e confermando i risarcimenti nei confronti dei familiari – costituiti parte civile – e della Fondazione Polis. Ildella 39enne avvenne in zona San Carlo Arena, centro di. Lo scorso novembre, la Procura generale diaveva chiesto la conferma della condanna all’anche in Appello per Iacomino, accusato di aver accoltellato a morte la ...

