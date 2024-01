Napoli | De Laurentiis | «Vogliamo tornare ad essere vincenti | ecco come»

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Il Corriere dello Sport di oggi ha riportato alcune dichiarazioni del presidente del, Aurelio DeIl Corriere dello Sport di oggi ha riportato alcune dichiarazioni del presidente del, Aurelio De, che in questo momento si trova a Riyad per seguire la squadra in Supercoppa Italiana. PAROLE – «Abbiamo dimostrato, dal 2004 ad oggi, che asi puòad esserlo. Bisogna rimettere ilsui binari. Andava resettato tutto dopo lo Scudetto. Nuovi acquisti? Ne prenderò altri due. Cosa è accaduto in questi anni turbolenti? Parlerò,ho detto, più in là. Ma ribadiremo chesa...

Giorni e ore decisive per il calciomercato del Napoli , che inizia a valutare già anche i profili per la prossima stagione. Non solo Hamed Junior ... (spazionapoli)

Aurelio Deha messo a segno un altro colpo per il suo, chiudendo l'arrivo di Cyril Ngonge, esterno offensivo mancino del Verona. Affare da 20 milioni complessivi tra i 18 di parte fissa e due ...Matija Popovic, 18 anni, talento serbo, trequartista elegante alto oltre un metro e novanta, piace molto al. Ne parlano in Germania, la Bild rivela che il calciatore in queste ore si trova in città per trattare direttamente col club ...Come riportato oggi dal quotidiano La Nazione, la sfida tra Fiorentina e Napoli va al di là della gara di domani sera in Supercoppa. Viola e partenopei erano infatti le due ...Dalla Germania, la Bild rivela che il talento serbo è in città e sta trattando con gli azzurri: sul 18enne anche il Bayern ...